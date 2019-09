Le corps sans vie de Marion Haan, 20 ans, une jeune fille disparue, a été retrouvé dans la Meuse à Liège, ce dimanche vers 12h 30, à hauteur du pont Atlas. Elle avait quitté son kot situé Quai Godefroid Kurth le 17 septembre et n'avait plus donné signe de vie depuis. Marion était de nationalité française. Les pompiers ont été dépêchés sur place. Ce sont des témoins qui ont alerté les secours. Le Parquet de Liège a été avisé des faits et a confirmé l'identité de la dépouille.