Le corps de Christophe D'Hondt, disparu, retrouvé dans la Meuse à Seraing

Depuis une dizaine de jours, la famille de Christophe D'Hondt était à sa recherche. Ce mardi, on apprend que le corps de Christophe a été retrouvé dans La Meuse d'après SudPresse. Dans la soirée du dimanche 7 février 2021, Christophe D'HONDT, âgé de 40 ans, a abandonné son véhicule avenue Greiner à Seraing. Depuis, il ne s'était plus manifesté. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training noir, une veste grise et une écharpe orange.

La police est descendue sur les lieux.