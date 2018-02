Le Cwarmê démarre, un énorme événement à Malmedy: "Ce sont mes racines, mes origines, le plus beau week-end de l'année!"

Le 560e cwarmé débute ce samedi à Malmedy.

C'est parti pour 4 jours de fête, de rires et de confettis dans les cheveux à Malmedy! Dès 9h, la tournée de la grosse police marque le début des festivités. Ensuite, il y aura la passation de pouvoir entre le bourgmestre et le "Trouv'lê".

Pour de très nombreux Malmédiens, ces 4 jours sont les plus importants de l'année. Paul Loncin a pu le constater pour Bel RTL.

"Ce carnaval représente pour moi 4 jours de liesse et de joie, des moments où on oublie tous ces soucis et ses tracas de l’année", explique une dame âgée.





"Même les bébés sont masqués dans les poussettes!"

"C’est la plus grande fête de l’année", dit un homme. Pour une jeune maman plus loin, c’est "toute sa jeunesse". "Les enfants, même bébé, sont dans les poussettes, masqués."

"Ce sont mes racines, mes origines, le folklore, la fête, la famille, les amis, les retrouvailles, la cohésion sociale", dit une dame, un peu plus loin.



"Avec nos enfants, on essaye de perpétuer la tradition"

"C’est beau, c’est le plus beau week-end de toute l’année", pense une autre habitante. "Je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite. Mes parents, l’ont fait, je l’ai fait avec eux, on le fait avec nos enfants, et on essaye de perpétuer la tradition."

Un premier cortège est organisé dans la ville ce samedi mais il ne regroupe que quelques masques traditionnels. Il est prévu pour 16h15.