Le cycliste des Fagnes qui avait bousculé une petite fille a été jugé ce matin: voici le verdict

Tout le monde se rappelle de ce cycliste qui avait bousculé une petite fille sur un chemin des Fagnes le jour de la Noël. Ce fait avait été largement médiatisé après que la police locale avait émis un avis de recherche à partir d'une vidéo amateur de l'incident. L'homme qui avait passé une nuit en cellule a été jugé ce matin par le tribunal correctionnel de Verviers. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas eu d'aspect volontaire et que le mouvement du cycliste avait été fait pour se rééquilibrer et lui éviter une chute. Le seul reproche qui lui est adressé est un défaut de prévoyance, c'est-à-dire que l'accusé aurait pu se montrer plus prudent sur cette chaussée assez fréquentée. En conséquence, le juge a opté pour une suspension du prononcé. Le cycliste n'encourt aucune peine sauf s'il reproduit un acte similaire dans un certain délai.