On s'est introduit par effraction dans un café de la rue crapaurue en brisant une fenêtre de côté dans la nuit de dimanche à lundi, entre 3h et 4h15 du matin. Les deux bingos ont été fracturés et vidés de leur contenu. Le préjudice est en cours d'évaluation. Le laboratoire de la PJF (police judiciaire fédérale) est descendu sur les lieux, une enquête est en cours.