Le Fiacre, célèbre bâtiment liégeois, fait peau neuve: à quoi est-il destiné?

Le Fiacre, bâtiment emblématique de la vie liégeoise, niché entre les places Saint Etienne et Saint Denis, derrière la Place et les Galeries Saint Lambert, entame sa rénovation. Les travaux ont commencé en début de semaine. Ils devraient durer entre 24 et 30 mois.

Le bâtiment abritera au terme du chantier un "quartier de la créativité". On y trouvera des salles de réunion, des bureaux, mais aussi des outils technologiques à destination du public, comme des imprimantes 3D ou des découpeuses laser.

Durant sa vie, le bâtiment a connu de nombreuses modifications : ajout d'annexe, de murs, d'ouvertures, ... L'objectif du chantier est de le ramener à son état presque initial, et d'y ajouter un côté "moderne" avec notamment une verrière.

Le Fiacre était, entre 1980 et 2005, un restaurant que beaucoup de liégeois ont fréquenté. L'agence d'investissement Noshaq l'a acquis en décembre 2013 pour 3,5 millions d'euros. Le budget des travaux est estimé à 9,5 millions d'euros.

Le bâtiment date du 16ème siècle. Il était initialement construit comme un hôtel particulier, puis est devenu relais de la poste impériale de Cologne, bâtiment de la première division de police, restaurant, salle d'exposition et de concert.

Le bâtiment est aussi connu, pour les initiés, comme Hôtel ou Maison Baar-Lecharlier. Mais depuis l'implantation du restaurant le Fiacre dans les années 80, c'est le nom qui parle le plus aux liégeois.



©RTL INFO



©RTL INFO



©RTL INFO