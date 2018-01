Le Foyer des orphelins de Liège reçoit une visite royale ce mercredi: "Ce sont des enfants oubliés de la société"

Cet après-midi le Roi Philippe devait le "Foyer des Orphelins" à Liège. Ce centre d'accueil est essentiel pour les enfants ayant des problèmes familiaux et nécessitant un accompagnement thérapeutique. Julien Modave et Julien Rawet se sont rendus sur place pour le RTL INFO 13H.

Ils ont entre 6 et 18 ans et beaucoup ne connaissent que la chaleur de ce foyer. Ces enfants ne sont pas orphelins, mais sont arrivés ici parce que leurs parents ne peuvent plus s’en occuper. "Ces enfants, malgré tous leurs troubles de comportement, et je relève bien, qui ne se voient pas, ils ont plein de richesses, et ce sont vraiment des enfants qu’on oublie, parce que les troubles ne se voient pas, et ce sont des enfants oubliés de la société, et qu’on doit vraiment aider", explique Joëlle Monfort, assistante sociale.





"Il pourrait être nettement plus agréable pour nos enfants, mais nous faisons avec nos moyens"

L’institution a 100 ans et elle est financée par l’Awip (agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées). Mais sans une solidarité quotidienne, elle ne pourrait pas vivre un jour de plus. "Pour pouvoir vivre, il nous manque en gros, 250.000 euros par an que nous devons trouver, et donc c’est une bataille continuelle pour arriver au minimum, vous voyez que le cadre n’est pas extraordinaire, il pourrait être nettement plus agréable pour nos enfants, mais nous faisons avec nos moyens", explique Michel Boulanger, président du foyer des orphelins de Liège.

Beaucoup ont de très lourds problèmes psychologiques, et la visite du Roi est, pour tous, une mise en valeur d’un formidable travail.