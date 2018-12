Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba s'implante à Liège: des milliers d'emplois créés, voici les profils recherchés

C’est ce mercredi matin que sera signée la convention entre le gouvernement fédéral et Alibaba.

Le géant chinois de l’e-commerce va installer son centre logistique européen à Liège. L’entrepôt du hub devrait avoisiner les 380.000 mètres carrés.

Une bonne nouvelle donc pour l'emploi et le développement économique autour de l'aéroport liégeois. On parle de plusieurs milliers d’emplois créés.

"Il y aura des opérateurs logistiques donc des gens qui manipulent des palettes, des colis, et qui les mettent dans les avions. C’est pour la partie la plus opérationnelle et la plus manuelle", explique Francis Lamberg, secrétaire permanent Secta au micro de notre journaliste Samuel Ledoux. "Après, il y a tout l’encadrement autour avec des gens qui font la paperasserie nécessaire pour les opérations d’import et d’export, les opérations de douanes… Et puis probablement, s’ils viennent avec leurs avions, il y aura des pilotes. Ce sont des métiers qui sont en pénurie maintenant."





"Il y a des grincheux quand des emplois se créent"



Certains se plaignent que ces jobs seront instables et pas terriblement ancrés. Dans la matinale de Bel RTL ce mercredi, Martin Buxant a demandé l'avis du Premier ministre Charles Michel sur ces nouveaux emplois créés.

"Je sais qu’il y a des grincheux quand des emplois se créent. Je suis plutôt fier que la Belgique soit à nouveau attractive. C’est le fruit de nos décisions et des réformes économiques pour des grands investissements qui peuvent amener des centaines voire des milliers d’emplois", indique-t-il. "Quant à la qualité des emplois, les chiffres officiels du SPF emploi montre une grande stabilité ces dernières années entre le nombre de contrats déterminés et indéterminés."