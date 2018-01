Le jeune de 21 ans, qui avait frappé une enseignante à Liège, en comparution immédiate: "Il nous a semblé opportun de réagir rapidement"

Une enseignante de l'école Don Bosco a été agressée jeudi par un de ses élèves. L'auteur des faits a reçu une citation accélérée pour le tribunal correctionnel, a-t-on appris lundi matin auprès du parquet de Liège.

Le 16 janvier dernier, une enseignante de l'école liégeoise Don Bosco a eu une altercation avec un élève qui se trouvait dans sa classe. Après lui avoir fait une remarque au sujet d'un bonnet qu'il ne souhaitait pas enlever, l'enseignante a privé l'étudiant de son prochain cours. Mais ce dernier n'a pas tenu compte de la remarque de son enseignante et s'est tout de même présenté en cours. Contrarié d'en avoir été exclu, il a souhaité discuté avec son professeur dans les couloirs dans l'espoir de la faire changer d'avis. En vain. Il a alors attendu qu'elle se retourne pour la frapper à quatre reprises, à l'arrière gauche de sa tête. Choquée par l'agression subie, l'enseignante a présenté un certificat de huit jours avec une incapacité de travail.

Entendu, l'agresseur a reconnu avoir violenté son professeur. Il a reçu une citation accélérée pour le tribunal correctionnel et devra répondre de coups et blessures avec la circonstance aggravante que des coups ont été portés à son enseignante, a indiqué le parquet de Liège. L'auteur des faits risque une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 26 à 100 euros, ou une seule de ces peines.





"Réagir rapidement"

"C'est une façon de faire passer un message, c'est une façon de réagir aussi, adéquatement avec une réponse pénale rapide, a-t-il expliqué ce matin à Loïc Verheyen dans la Matinale sur Bel RTL. On constate effectivement de manière globale, que ce type de comportement se répète, et il nous a semblé opportun de réagir rapidement".

Les syndicats, cités dans Sud Presse, saluent la décision du procureur et espèrent qu'elle mettra un terme aux violences dans l'enseignement.