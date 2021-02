Parc de la Boverie, le jour d'après: des jeunes reviennent sur place pour aider à ramasser les déchets (photos)

Le parc de la Boverie a été ce mercredi le théâtre d'un rassemblement de jeunes, venus profiter du beau temps et oublier masques et gestes barrière le temps d'une soirée. Ils ont aussi laissé derrière eux une bonne quantité de déchets. Mais ce matin, le lieu est "nickel chrome", comme si rien ne s'était produit la veille, constate notre journaliste Lionel Solheid. "L'image tranche avec celles qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux lorsque les jeunes ont quitté les lieux juste avant le couvre-feu".

"Ça donne de l'énergie pour se replonger dans les cours"

Les ouvriers communaux de la ville de Liège étaient à pied d'oeuvre depuis 6 heures ce matin, qui on ramassé le gros de déchets. Ils ont été relayés, dès 7 heures, par une vingtaine de jeunes qui ont participé à la fête hier soir, et qui sont revenus avec des sacs poubelle pour ramasser capsules, mégots et morceaux de verre.

"Ça donne de l'énergie pour se replonger dans les cours", nous a confié une jeune femme. "Je n’avais pas cours ce matin, je me suis dit, c’est la bonne occasion, il fait beau, on va rencontrer de nouvelles personnes", nous dit une autre.

"Comme si tout ce qui s’était passé depuis un an n’existait pas"

Hier soir ils étaient des milliers, très loin des mesures sanitaires "Maintenant avec le recul, oui, on se rend compte qu’on a exagéré. Mais bon, hier, dans la folie des choses, dans le mouvement, on ne se posait pas trop de questions…", confie un jeune homme. "Je pense que ça a fait du bien à tout le monde, sentir les gens, se rassembler, sentir la musique. Limite, c’était une journée où il n’y avait pas vraiment de covid, comme si tout ce qui s’était passé depuis un an n’existait pas", réalise une autre participante.