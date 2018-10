Le magazine Enquêtes en direct d'une course-poursuite à Flémalle (extrait vidéo)

Ce soir, vous retrouverez le magazine Enquêtes exceptionnellement à 20h10 après "RTLINFO refait la campagne". Un extrait de l'émission était diffusé dans le RTL INFO 13H.

Les équipes du magazine Enquêtes ont suivi des policiers en pleine course poursuite à Flémalle, en province de Liège. Un véhicule vient d’être contrôlé dans le trafic: la vérification de son immatriculation laisse apparaître que le véhicule n’est pas en ordre, et que son conducteur est signalé. Les policiers l’ont reconnu et l’homme doit être arrêté. "On voudrait bien intercepter un véhicule, mais je crois qu’avec notre voiture, on ne le suivra jamais", dit un agent à un collègue via la radio.

Le véhicule prend la fuite et ne veut manifestement pas s’arrêter, jusqu'à ce qu'il soit coincé dans la circulation. Il réussit finalement à se frayer un chemin et à échapper aux policiers.

