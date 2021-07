"Mercredi et jeudi derniers, Plopsa Coo a également été durement touché par la "crue du siècle" jamais personne n’avait vu une catastrophe de cette ampleur. Les images des célèbres cascades de Coo et de l'Amblève en crue bien au-delà de ses rives ont fait le tour du monde. Après une semaine de nettoyage et de réparation jour et nuit, Plopsa Coo pourra rouvrir ses portes samedi prochain, le 24 juillet", a annoncé le parc dans un communiqué.

"Les employés de Plopsa Coo ont perdu espoir la semaine dernière lorsqu'ils ont dû regarder l'eau inonder "leur" parc. Mercredi après-midi, le parc a été fermé et évacué car, à ce moment-là, le parking en particulier commençait à être inondé. Jeudi matin, cependant le scénario était digne d’un film de guerre, il s'est avéré que l'eau dévastatrice avait complètement envahi la façade du parc Plopsa et bien plus encore. Des statues ont été emportées, les parkings détruits complètement, les ponts d’accès dépourvu de leurs habillages, des attractions, des magasins et des restaurants ont été inondés avec plus d’un mètre d’eau boueuse", décrit le communiqué.

"Notre personnel voulait faire tout ce qu'il pouvait pour être à nouveau ouvert le plus rapidement possible. Ce que nous avons vu était incroyable : des techniciens, des employés de nos autres parcs sont venus aider et tous ensemble ils ont fait en sorte que le parc soit complètement nettoyé avant le week-end. Ensuite, toutes les installations techniques ont pu être contrôlées et réparées. Nos fournisseurs malgré la période de vacance de leur entreprise ont également répondu à l’appel. Un exploit hors du commun, mais malgré toutes les nationalités différentes tous se sont compris pour aller vers un résultat incroyable grâce à notre gestionnaire de parc enthousiaste, ils y sont parvenus", a déclaré fièrement le PDG de Plopsa, Steve Van den Kerkhof.

Plopsa a reçu de nombreux témoignages de soutien de la part de ses visiteurs, des partenaires et des contacts dans le pays et à l'étranger. "Cela nous a énormément émus", a ajouté Steve Van den Kerkhof. "Nous connaissons très bien la région et beaucoup des familles touchées sont des abonnés ou des visiteurs réguliers. Beaucoup de ces personnes ont perdu tous leurs biens ou même des proches ce qui est encore pire que les dégâts matériels chez nous."