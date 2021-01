Le plus haut immeuble passif en bois du Benelux à Liège: des appartements et de l’art (vidéo)

L'éco-résidence Méan est érigée à Liège derrière la Tour Simenon, à un jet de pierre du pont du Longdoz. Le bâtiment est actuellement en cours de finition. Il ouvrira à la fin du mois prochain.

Au niveau technique, il s'agit d'un immeuble dont l'ensemble de la structure est construite en bois lamelé-croisé-collé (visible au niveau des chambranles de portes). La technique est utilisée depuis pas mal d'années déjà dans les pays scandinaves, et le record mondial, c'est un immeuble de 24 étages en Australie. Le bâtiment abritera un rez commercial, une école de coiffure et d'esthétique au 1ère étage et des appartements, dont un penthouse au sommet avec une vue sur Liège.

Particularité des lieux : les garde-corps en verre des appartements ont été décorés aux motifs fétiches du bédéiste liégeois Fabrizio Borrini. Lorsque l'art se mêle à la prouesse technique. Ce dernier avait déjà réalisé des performances urbaines dans le passé, comme la colonne des Croisiers, en-dessous de la passerelle des Chiroux au Pôle Image.

