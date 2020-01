Le pont des Modeleurs à Sclessin sera détruit ce week-end. Il doit être élargi pour faire passer le futur tram liégeois et sera donc reconstruit. De nombreux chantiers relatifs au tram s’ouvriront cette année. Les premiers rails seront posés au mois de mai. Les travaux du pont des Modeleurs vont durer un an. Plusieurs déviations et une navette gratuite seront mises en places.