Le prince Laurent présent à titre personnel aux funérailles des policières pour marquer son soutien aux familles (vidéo)

Le prince Laurent s'est rendu incognito aux funérailles de Soraya Belkacemi et Lucile Garcia, les deux policières abattues mardi dernier à Liège par Benjamin Herman.

Le prince Laurent s'est rendu incognito aux funérailles des deux policières tuées la semaine passée à Liège. Il est resté à l'extérieur du centre funéraire de Robermont, aux côtés de centaines d'agents de police, pour assister à la cérémonie, retransmise sur grand écran. Sa présence n'avait pas été annoncée et il n'a pas souhaité faire de commentaires au micro de notre journaliste Dominique Demoulin, déclarant seulement qu'il avait été soutenu par sa femme et sa fille pour venir afin de rendre hommage.

Un représentant du Roi était également présent, tout comme le Premier ministre Charles Michel, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Jan Jambon et Koen Geens, le ministre-président wallon Willy Borsus, et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte, les ministres de la Culture et de l'Egalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli et Isabelle Simonis, Elio Di Rupo, ou encore la présidente du Sénat Christine Defraigne, le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine, de la Coopération au Développement Alexander de Croo ou encore la présidente du Sénat Christine Defraigne. Sont aussi présentes les autorités communales et provinciales.