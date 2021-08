Le quartier de La Raye isolé pendant 20 jours reprend vie à Verviers: son pont a été renforcé

Le pont de La Raye à Verviers a été renforcé pour permettre aux riverains de l'emprunter et d'évacuer leurs déchets. Nous vous parlions de ce quartier coupé du monde la semaine dernière. À ce moment-là, le pont était impraticable en voiture.

Les habitants de La Raye, un hameau de Verviers, ont été complètement isolés pendant 20 jours suite aux inondations qui ont dévasté la région. Le pont qui permet l'accès à ces quelques habitations a été endommagé par la force de l'eau et n'était jusqu'alors accessible qu'à pied. Il était impossible pour les riverains d'évacuer les gravats et déchets qu'ils ont sortis de leur habitation sous eau.

Les travaux ont été entrepris dès ce mardi. Dans un premier temps, il s'agit d'un renforcement minimal de la structure du pont, ce qui permet le passage de véhicules légers, à savoir les voitures mais aussi de petits engins de la Ville qui procéderont au déblayage. Cette première phase durera deux semaines, selon l'échevin des travaux Maxime Degey.

Une seconde phase des travaux s'effectuera entre le 16 et le 27 août et visera à un renforcement plus important du pont actuel. "Durant la première semaine, le passage possible de véhicules sera maintenu", assure l'échevin. Ces travaux, dont le coût est estimé entre 80.000 et 100.000 euros, devraient permettre d'aboutir à une solution provisoire d'une durée de deux ou trois ans, le temps de reconstruire un pont à côté, conclut Maxime Degey.