Que deviennent les sapins qui sont ramassés cette semaine?

De nombreuses familles ont commencé à se défaire de leur beau sapin de Noël. Pour ce faire, certaines doivent se rendre à la décharge tandis que d'autres jouissent du ramassage organisé par la commune.

La commune de Beyne-Heusay, c’est 12.000 habitants, 6.000 maisons et environ 1.000 sapins collectés, soit un sapin pour douze habitants. En Wallonie, ça donnerait un total de 300.000 sapins naturels chaque année. Ceux qui habitent une commune où ils sont ramassés apprécient le service. "C’est bien car normalement on ne s’est pas où les mettre, donc j’espère qu’ils en font bon usage", dit un riverain.



À Beyne-Heusay, la plupart des sapins sont déversés à trois endroits différents. Ils alimenteront des grands feux qui célébreront dans quelques mois la fin de l’hiver. "Quand tous les sites où on doit déposer sont assez complets, on va à Cerexhe vider au parc à containers pour le broyage", raconte Philippe Fiermans, jardinier de la commune.

Nous poursuivons la collecte tout au long de la semaine

Le broyage, c’est l’autre solution pour recycler tous ces sapins. Leurs résidus très acides seront utilisés dans les parterres contre les mauvaises herbes. Ou bien ils seront compostés pour devenir de l’engrais pour les cultures. Idéalement, la collecte devrait s’organiser sur une seule journée. Mais dégarnir les sapins, c’est typiquement le genre d’activités qui est reporté à une date ultérieure.

"Le jour programmé est le lundi 7 janvier mais nous constatons que des sapins subsistent aux abords des habitations et donc nous poursuivons la collecte tout au long de la semaine", explique Didier Henrottin, bourgmestre de Beyne-Heusay.

Deux équipes de 6 hommes sillonneront les 40 kilomètres de voiries communales jusque vendredi. Après, la seule solution sera une visite au parc à containers, avec le risque d’avoir plein d’aiguilles dans sa voiture.