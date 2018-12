Le réveillon vire au drame à Verviers: un homme s'arme d'une hache pour agresser son père

Un individu a agressé son père à l'aide d'une hache lundi soir à Verviers, a-t-on appris mardi matin auprès du parquet de Liège.

Un homme âgé de 69 ans est allé rechercher lundi soir son épouse qui séjournait à l'hôpital, afin de célébrer Noël en famille. Une fois à leur domicile verviétois, le couple avait prévu de dîner avec son fils, mais la situation a rapidement dégénéré.



Le sexagénaire s'est violemment disputé avec son fils âgé de 45 ans. Ce dernier s'est ensuite muni d'une hache qu'il a utilisée contre son père. Ce dernier a été blessé à la main et a dû être transporté à l'hôpital le plus proche. En plus de s'être vu reconnaître une incapacité de travail d'un mois, la victime devra également être opérée mardi.



Le quadragénaire, déjà connu de la justice pour des faits de violence, a été interpellé et déféré au parquet de Liège. Au vu de la situation, le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt à l'encontre de l'auteur des faits.