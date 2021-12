Le roi et la reine y tenaient: ils sont retournés auprès des sinistrés à Verviers pour les écouter et les réconforter

Les sinistrés des inondations de juillet ont reçu la ce matin la visite du roi et de la reine. Le couple royal s'était déjà rendu sur place rapidement après les événements, mais à la veille des fêtes de fin d'année, ils ont tenu à revenir à Verviers.

Le roi et la reine sont arrivés vers 10 heures et demi ce matin pour rencontrer près d'une cinquantaine de sinistrés. Ils sont tous venus avec leur histoire et le roi et la reine ont pris le temps de poser des questions et de les écouter. Ils étaient donc très en retard sur le protocole mais qu'importe d'après les responsables du Palais : ils avaient besoin d'être présents aujourd'hui pour les écouter et pour les entendre.

Il faut dire que Verviers a été une ville durement touchée par les inondations : plus de 3.000 personnes ont eu besoin d'une aide alimentaire, et parmi ces 3.000 personnes, près de la moitié étaient des enfants. Hier, Verviers a voté son budget communal et plus de 20% du budget pour l'année prochaine sera consacré à la réfection des bâtiments publics, des routes, des ponts puisque ces inondations ont durement touché la ville.

Le roi et la reine continuaient d'écouter ces sinistrés en début d'après-midi et cette rencontre sera suivie de chants de noël avant qu'ils ne rejoignent Bruxelles. Ils ont d'ailleurs déjà promis de revenir.



©BELGA



