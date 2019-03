Le rush des inscriptions en secondaire se poursuit: les places sont devenues RARES dans les écoles

Les parents qui veulent inscrire leur enfant dans une école secondaire auront du boulot aujourd'hui. Ce vendredi est la date finale pour les inscriptions pour ces établissements, toujours très convoités.

Dernier jour pour inscrire votre enfant dans l'école qu'il préfère. Il faudra ensuite attendre la réponse de la commission des inscriptions, qui décidera quels élèves sont inscrits dans quelle école. Mais qu'en est-il au niveau des places ? Certaines écoles se sont remplies rapidement, alors qu'elles avaient du mal à remplir leurs classes ces dernières années. Exemple à Chénée, où le problème se dessine avec angoisse à l'Athénée Royal.

"Je peux accueillir 258 élèves et, actuellement, j'ai 313 demandes", explique Christine Thyssens, Préfète des études de l'Athénée Royal de Chénée. "L'année dernière j'ai pu organiser deux classes supplémentaires en première année, cette année ce ne sera pas possible du tout parce que l'on est en surpopulation. Je n'ai plus de place dans les couloirs, le réfectoire devient trop petit aussi...". Bref, difficile de répondre favorablement aux multiples demandes d'inscription...

Au total, 50.000 élèves doivent s'inscrire cette année en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que 65.000 places sont disponibles. Les tendances sont différentes selon les régions: la pression démographique provoque un grand succès des écoles du Brabant Wallon et de Bruxelles. Ailleurs, c'est surtout la qualité de l'établissement qui est privilégiée.

La deuxième phase d'inscription débutera le 29 avril prochain.