Le traditionnel sapin de Noël a été installé à l'aube sur la Grand-Place de Bruxelles: "Il va donner du bonheur à des milliers de personnes" (photos)

Le majestueux sapin de Noël, qui trônera sur la Grand Place de Bruxelles à l'occasion des Plaisirs d'Hiver, a été abattu à Waimes en province de Liège, ce mercredi matin. Il rejoindra la capitale jeudi matin.

Le Nordmann de 18 mètres de haut et âgé d'une trentaine d'années est offert à la Ville de Bruxelles par des particuliers. "C'est une première en Belgique, d'ordinaire le sapin est offert par une commune", souligne le manager de production chez Brussels Major Events, Geoffrey Campé.



Le conifère d'environ 5 tonnes provient d'une propriété privée. Cette année, ce sont les propriétaires de l'hôtel "La chaumière du lac", à Robertville (Waimes) qui offrent leur sapin. "Nous avons reçu ce sapin en cadeau pour notre premier Noël après l'achat de l'hôtel, il y a 27 ans", expliquent les propriétaires des lieux, Brigitte et Didier Condat. "Vu son ampleur, il aurait dû être abattu prochainement. En l'offrant à la Ville de Bruxelles, nous lui donnons une belle fin de vie. Il va donner du bonheur à des milliers de personnes", se réjouit Brigitte Condat, assurant qu'elle sera bien présente, accompagnée de son mari, jeudi matin pour l'érection de son sapin.



Celui-ci arrivera dans la capitale sous escorte policière. Cette année, l'arbre sera décoré dans les tons rouges, blancs et dorés, sur le thème du renouveau.