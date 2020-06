Le site de Robertville-les-Bains est de nouveau accessible au public mais il y a un problème de taille

A Waimes, le site de Robertville-les-Bains est à nouveau accessible au public dès aujourd'hui, mais les activités aquatiques resteront interdites. Pour la location de bateaux et de pédalos, il faudra attendre le 22 juin.

Après la crise liée à la pandémie du coronavirus, le site doit faire face à un autre problème: il n'y a pas eu assez de pluie ces dernières semaines. Suite à la sécheresse, le niveau de l'eau est 1,30m trop bas rapport à la normale. Le site aurait pu ouvrir lundi passé, mais le syndicat d'initiative de Robertville, exploitant du site, a préféré prendre son temps.

Son président, Serge Piron, joint par Lise Cassoth: "On a préféré mettre la sécurité de notre côté. On a quand même quelques problèmes dus au Covid, mais c’est gérable. Le deuxième problème est que le niveau d’eau est trop bas dû à la sécheresse. Cela a mis une semaine en plus pour mettre les pontons en place. J’espère qu’il va pleuvoir un peu la semaine prochaine -sans être méchant- et qu’on pourra constater que le niveau d’eau remonte pour pouvoir placer nos pontons et les embarcations."