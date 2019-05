Le STRESS monte... Jacques, agriculteur à Borlez, va monter les marches du Festival de Cannes: "Ca va changer des bottes" (vidéo)

Un agriculteur de la région de Faimes s'apprête à monter les marches du Festival de Cannes. Un reportage de Mathieu Langer et Julien Raway.

La valise de Jacques De Marneffe est prête pour le Festival de Cannes. Il a été invité par les frères Dardenne. Leur dernier film "Le jeune Ahmed" est en compétition officielle et c'est dans l'exploitation de l'agriculteur wallon qu'il a été tourné. "J'ai pensé à tout. J'ai pensé à un beau costume pour demain évidemment... la belle chemise et le nœud papillon et des chaussures cirées. Ca va un peu changer des bottes évidemment", explique l'agriculteur de Borlez. Ce dernier a conseillé l'équipe du film.

Le stress monte, car dans quelques car dans quelques heures, il sera sur la Croisette pour défendre le film des célèbres réalisateurs belges. "J'estime que je fais aussi partie de leur équipe puisque j'ai joué le jeu à fond ici avec mon épouse Fabienne. C'était inespéré. Moi, je n'aurais jamais cru gravir un jour les marches de Cannes et le tapis rouge et demain on y est. On va chercher la Palme, on y va pour ça", lance-t-il.



Le tournage a eu lieu dans sa ferme durant 23 jours. "Moi, j'étais coach. Pendant un mois, je suis resté près d'eux pour qu'ils posent les gestes réels. Il fallait que ca ressemble quand même à des enfants de la ferme", raconte-t-il.



Certaines scènes ont été répétées plus d'une trentaine de fois. Avec une cinquantaine de personnes chez lui, des amitiés se sont créées. "On est heureux de se revoir. On s'est déjà téléphoné ce matin et on s'est dit à ce soir à Cannes. Ca va être un peu spécial, je crois", dit Jacques avant de se mettre en route pour l'aéroport. Il rentrera mardi avec l'espoir d'avoir contribué à sa façon à la troisième Palme d'or des frères Dardenne.