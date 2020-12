Le taureau d’acier, emblème de Liège, s’exporte en France: il sera installé devant un hôtel dans les Alpes

Cinq mètres de long, 2,30 mètres de haut et près de 2 tonnes, cet emblême de liège s’exporte. Des artistes et des artisans ont reconstitué le fameux taureau d'acier. Il sera installé devant un hôtel des Alpes françaises. Un hôtel racheté par des entrepreneurs liégeois.

C’est un animal au gabarit impressionnant qui s’apprête à quitter Jupille pour les Alpes françaises. Le taureau d’acier est un emblême de Liège. Il trône sur le site des Terrasses, là où les étudiants liégeois vont entonner les chants principautaires lors de la St Torê. En France, il sera installé devant un hôtel d’un village savoyard de St Martin-de-Belleville. Un hôtel racheté par René Baudinet, un entrepreneur verviétois il y a 15 ans, avec ses deux fils.

L’hôtel s’appelle Lôdji, inspiré de "Lîdge", soit Liège en wallon. Les clins d’œil à la ville y sont nombreux. Le Bar porte notamment le nom du Carré. L’établissement ouvrira officiellement ses portes le 19 décembre prochain.

Un taureau en terre glaise puis en 3D

Le taureau en acier a été réalisé par un artiste spadois, Henri Dujardin, dit "Blasius", et des artisans. Grand spécialiste animalier, il a confectionné un taureau en terre glaise. "J’avais une contrainte, c’est qu’en travaillant la terre, je savais que ça allait être transcrit en acier et avec ce dernier, on ne peut pas se permettre ce qu’on se permet avec la terre." Sur base du modèle en terre, un autre modèle en 3D a été élaboré, pour permettre sa construction par les artisans chaudronniers de la société Melens-Dejardin.

Le taureau sera emmené par camion vers les Alpes dès mercredi prochain. Voyageant sur un plateau, il ne passera pas inaperçu sur les routes.

