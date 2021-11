Le tunnel de Cointe fermé à la suite d'un bug informatique

Le tunnel de Cointe est resté fermé dans les deux sens pour des raisons de sécurité de lundi soir à mardi matin à Liège, indiquait mardi la Sofico dans un communiqué. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient plus à la suite d'un bug informatique.



Le tunnel de Cointe est resté fermé de 23h30 lundi à mardi matin en direction du Luxembourg entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile," mais aussi en direction de Bruxelles entre l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" et l'échangeur n°37 "Val-Benoît/Seraing/Marche". De gros embarras de circulation étaient constatés dans les deux sens de circulation de l'autoroute E25.

"À la suite d'un bug informatique, le centre de gestion de trafic ne dispose plus d'aucun retour de caméra et donc d'aucune image en provenance des tunnels de Kinkempois et de Grosses-Battes. Un technicien spécialisé a été dépêché sur place", expliquait la Sofico dans son communiqué.

Mardi vers 10h30, le tunnel était à nouveau ouvert et la circulation rétablie.