Un collègue du policier Amaury Delrez tué à Spa s'exprime: "Tu faisais partie d'une grande famille"

L'émotion est vive à Spa. Les habitants de la cité thermale sont sous le choc après le décès, en intervention, aux petites heures dimanche matin, du policier Amaury Delrez.

Ce père de trois enfants était actif au sein de la zone Fagnes. Avenue Reine Astrid, là où il a été abattu vers 02h00, des Spadois ont, d'initiative, déposé des fleurs pour lui rendre hommage.

Sur la page Facebook de la zone de police des Fagnes, un collègue d’Amaury Delrez a, de son côté, tenu à lui rendre un vibrant hommage ce lundi matin sur le réseau social.

"Amaury, j'ai tellement de chose à dire mais ma tête est tellement confuse, mon cerveau est en compote, la nuit passée tu t'es endormis éternellement, et cette nuit ci c'est moi qui n'arrive pas à dormir, qui aurait cru qu'un jour je ne puisse pas fermer l’œil de la nuit parce que je pense à toi , à l'intervention, à ton épouse, à tes enfants", a-t-il écrit.

"Dans 3 heures je serai au bureau, je ne me réjouis vraiment pas, j'appréhende tellement ce lundi matin. Je suis gestionnaire de la page Facebook de la zone, tu verrais le nombre de personnes qui pensent à toi, tu pourrais te rendre compte qu'il est bien vrai que tu faisais partie d'une grande famille, ce terme grande famille n'est donc pas un vain mot. Mais en tant que collègue moi personnellement c'est à ta famille que je pense, je suis effondré. Quel vide tu vas laisser, le boulot ne sera jamais plus pareil, c'est sur tu vas laisser une cicatrice à nous tous tes collègues, qui ne se refermera jamais, notre carrière à tous sera chamboulée pour toujours. Tout comme toi je suis papa, tu es parti dans la nuit du jour de l'anniversaire de ma fille, chaque année je penserai à toi et à tes enfants aussi en ce 25-26 août. Bye mon pote."