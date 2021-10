Le vieux tilleul du village de My aurait deux siècles: il est candidat au titre d'arbre belge de l'année

Le vieux tilleul du village de My est candidat au concours de l'arbre belge de l'année qui s'est clôturé hier soir et doit livrer ses résultats vendredi. Ce spécimen de 20 mètres de haut serait vieux de plusieurs siècles. La légende raconte qu’on y pendait des bandits au Moyen-Age. Ce qui est sûr, c’est que le tronc creux du vieux tilleul de My a abrité des centaines d’enfants au fil des ans. Comme d’autres arbres de Wallonie, il est candidat à l’arbre belge de 2021. Selon Jacques Stein, ancien ingénieur des eaux et forets, l'arbre serait âgé d’environ 200 ans. Pour le préserver, il faudra sans doute quelques réaménagements.