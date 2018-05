Le vigile d'un magasin de vêtements de Liège repère un individu suspect: l'homme venait de voler plusieurs autres commerces

Un individu bien connu de la justice a été interpellé samedi dans un magasin liégeois, a indiqué dimanche matin le parquet de Liège. Il avait également commis d'autres vols dans plusieurs commerces de la région.



Après avoir repéré le manège suspect d'un individu, le vigile d'un magasin H&M l'a interpellé. Le suspect était en possession de plusieurs vêtements et avait préalablement enlevé les antivols. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place et ont fouillé le sac à dos du voleur, dans lequel se trouvaient des objets et vêtements provenant d'autres magasins.



Bien connu de la justice, il a été déféré au parquet de Liège. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.