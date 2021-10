Légumes, poissons, fromages... les produits de saison sont de retour sur les étalages des magasins

Avec la saison, les produits d'automne font leur arrivée sur les étalages des magasins. Des fruits, légumes, poissons et fromages typiques de cette saison. Il faut bien les choisir pour les cuisiner.

Avec une température de 7 degrés ce matin, ils sont de retour sur le marché de Hannut: les légumes d'automne. Un cauchemar pour certains, comme Joëlle, rencontrée par notre équipe. "Je n'aime pas tellement", nous dit-elle. Sur l'étalage, il y a le chou de Bruxelles. Un légume que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Pour que ses enfants le mange, Isabelle nous livre sa recette. "Je les cuits d'abord dans l'eau et quand ils sont cuits, je les mélange avec de la crème fraîche et des lardons... et ça passe facilement."

En automne, c'est aussi le moment de ne plus consommer de truite ou de saumons, des poissons qui sont en période de reproduction. "Je vous conseille plutôt de manger des ailes de raie ou du dos de lingue, un poisson assez similaire au cabillaud", explique Hélène, marchande de poisson.

Chez le fromager, ça sent déjà la fin de l'année. La star du jour, c'est le Reblochon. "Il fait plus frais donc les gens vont se ruer sur des plats d'hiver, comme la tartiflette", déclare Philippe, marchand de fromages.