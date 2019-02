Les 1.400 élèves de l'Athénée Royal de Chênée dans la cour de récré pour le climat: "On ne fait pas ça pour rater les cours, la preuve" (vidéo)

Comme d'autres écoles, l'Athénée Royal de Chênée, qui compte 1.380 élèves, a manifesté ce matin pendant la récréation de 10h30. Le but ? Marquer les esprits, tout en ne brossant pas les cours.

Pour marquer les esprits, les élèves de l'Athénée Royal de Chênée ont décidé de manifester pendant la récréation. "Ce rassemblement, c'est fait exprès que ce soit le même jour (que les marches du jeudi pour le climat), confie Nina Duchêne, élève de 4e secondaire et l'une des organisatrices de l'événement. C'est pour montrer que même si on n'a pas le droit d'y aller, on se mobilise tout de même. On ne fait pas ça pour rater les cours. La preuve, on l'a fait pendant la récréation."

Nina en profite également pour réagir aux nombreuses critiques faites par rapport à ce mouvement des jeunes. "Avec une amie, on a fait un texte parce qu'on trouvait que c'était des informations dégueulasses. Nous, on se mobilise, on assume. On utilise nos téléphones, on n'est pas parfaits. Mais je suis sûre que les gens qui disent ça ne sont pas parfaits non plus, ils utilisent des téléphones. Ces personnes sont comme nous. C'est dégueulasse de rejeter ça sur nous, alors qu'on fait quelque chose."