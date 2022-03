Les 40 ans d'existence de La Mama Roma sont célébrés à Liège: "C'est le seul cabaret en Belgique qui est resté ouvert si longtemps" (vidéo)

Fermée depuis 10 ans, la Mama Roma bénéficie d’une exposition à la Maison Arc-en-Ciel à Liège. L’occasion de célébrer les 40 ans d’existence du célèbre café-cabaret.

Costumes affriolants, talons vertigineux, faux-cils à rallonge, strass et paillettes… Celles et ceux qui ont passé des soirées mémorables au cabaret La Mama Roma retrouveront tous ses éléments emblématiques dans une exposition à la Maison Arc-en-ciel de Liège. Le spectacle était tellement drôle qu’il attirait un public bien plus large que la seule communauté gay. Des personnes venaient de toute la Belgique et parfois même d’ailleurs. "Les numéros avaient toujours un second degré et une manière de tourner en dérision les caractéristiques des hommes et des femmes, mais toujours de façon très drôle et très bienveillante, explique Marvin Desaive, chargé de communication de l’asbl Arc-en-ciel de Liège. En plus, c’est aussi un lieu qui brassait une incroyable mixité : ce n’était pas une boîte gay, c’état une boîte qui attirait aussi des hétéros de toute catégorie sociale. Il y avait une mixité qu’on ne trouve plus à l’heure actuelle".

Dès le 9 mars, les spectacles seront diffusés grâce aux archives audiovisuelles patiemment conservées depuis les années 70. L’exposition se situe dans les locaux de l’asbl Arc-En-Ciel, rue Hors-Château, 7 à Liège. Elle est ouverte au public tous les lundis, mercredi et vendredis après-midi, de 13 à 17 heures, jusque fin avril.