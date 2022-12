Les agents de la police fédérale de Liège manifestent ce lundi: "Faire réagir nos autorités"

Les agents de la police fédérale de Liège manifesteront leur mécontentement ce midi. Ils protestent contre la fermeture de plusieurs bâtiments abritant leurs bureaux.

Cette fermeture a été décidée par le bourgmestre pour des raisons de sécurité car les immeubles sont délabrés. Ces locaux sont ceux des policiers en charge des dossiers de terrorisme qui ne peuvent donc pas faire leur travail correctement selon Eddy Quaino, mandataire permanent Police de la CGSP. "Cette manifestation a pour but d'interpeller pour que cette situation ne dure pas des semaines ou même des mois", dit-il. "Car la démotivation pourrait être grandissante. On sent d'ailleurs déjà une forme de tension naissante. Cette action va permettre de prendre la température des membres du personnel pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller avec, peut-être, un dépôt de préavis de grève pour faire réagir nos autorités."

Les policiers se rassembleront ce midi rue Saint-Léonard. La CGSP a interpellé la ministre de l’Intérieur concernant l’indemnisation des membres du personnel forcés d’effectuer du télétravail. La réponse : rien n'est prévu pour indemniser les membres du personnel.