Les bénévoles continuent de venir en aide aux sinistrés: comment faire pour se rendre utile?

Retournons dans une des communes les plus touchées par les inondations il y a trois semaines. A Chaudfontaine, des bénévoles continuent à venir aider la population. Plusieurs questions se posent dès lors : comment s’organise cette aide ? Qui la coordonne sur le terrain ? Et comment pouvez-vous vous rendre utile sur place ?

Isabelle vient proposer son aide, elle est arrivée sur place à Chaudfontaine. "On est allé à Trooz mais là, il n’y a pas de coordination donc on ne savait pas nous dire où on devait aller. Du coup, on revient ici parce qu’on savait qu’il y avait un centre où on pouvait peut-être nous donner des indications", explique-t-elle.

Cette bénévole s’apprête à vider une cave. "Il y a les trois quarts à vider. Je vais juste contacter le monsieur pour voir s’il est là. Sinon, c’est son locataire", lui indique une personne de la coordination. "Manifestement, je crois qu’on a bien fait de prendre nos bottes, plaisante Isabelle. On va aller nettoyer une cave."

Ça fluctue, nous avons des jours où nous avons énormément de monde. D’autres, un peu moins.

Le téléphone du coordinateur n’arrête pas de sonner. Son numéro est disponible sur le site de la commune de Chaudfontaine. "On a surtout besoin de produits de nettoyage pour l’instant. Et des petits électros", dit-il au téléphone. Les bénévoles arrivent via la province et sa plateforme sur internet. Parfois ils téléphonent, parfois ils se présentent spontanément. "Nous avons plus de monde le week-end. Evidemment, les gens ont congé donc ils se rendent disponibles à ce moment-là, raconte Marc Cuvelier, le coordinateur bénévoles et dons à la commune de Chaudfontaine. Mais ça fluctue, nous avons des jours où nous avons énormément de monde. D’autres, un peu moins."

Depuis quelques jours, la Croix-Rouge gère la distribution des repas. Parfois, via un contrat avec des food trucks. Là aussi, les bénévoles donnent un coup de main. "On a des amis autour de nous qui viennent préparer des lunchs packets. On fait bon enfant : on fait petit déjeuner, on boit un petit café et on prépare les 300 repas du midi", glisse Valérie Degrijse, propriétaire d’un food truck.

Certains bénévoles arrivent de loin, en grand groupe, d’autres viennent seuls. La Croix-Rouge vient aussi se rajouter. Et tout le monde trouve sa place. "Aujourd’hui, nous avons dix volontaires de la Croix-Rouge qui sont venus. On les a envoyés faire un travail qu’on nous avait demandé", détaille le coordinateur.

Comment aider ?

Ces derniers jours, certaines personnes qui voulaient aider nous ont alertés parce qu’elles ont eu du mal à trouver un lieu où se rendre ou une mission à remplir.

Le plus simple est de se rendre sur les plateformes Internet, de prendre contact avec les communes concernées, de faire des visites spontanées… Mais le meilleur moyen d’y arriver, c’est sans doute d’être déterminé à donner un coup de main.