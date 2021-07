Les bénévoles ont besoin de renforts: "Ça fait 15 jours qu'on est sur le terrain"

Deux semaines après les terribles inondations qui ont frappé notre pays, il reste encore beaucoup à faire. De nombreux bénévoles sont toujours en action sur le terrain pour venir en aide aux personnes touchées.

"On a besoin de renouveau, de personnes qui viennent nous aider en plus" explique Jean-Pierre, un des bénévoles présent sur place depuis le début. "Ça fait 15 jours qu'on est sur le terrain, pendant 10-12-13h par jour donc ça devient lourd" regrette Jean-Pierre.

Dans la commune de Trooz, tous les commerces ont été ravagés. Les bénévoles qui viennent apporter leur aide dans cette commune se comptent par milliers. "Encore ce matin il y avait une dizaine de personnes qui nous proposent leurs services pour le week-end à venir" raconte Joelle Deglin, l'échevine de Trooz en charge de la Communication. "Le plus gros jour ça a été le 21 juillet puisque les gens étaient en vacances donc ils sont venus nous aider et je pense que le week-end prochain on va encore avoir beaucoup de personnes." s'enthousiasme l'échevine.

Une autre aide vient de la Croix-Rouge. Des membres de l'organisation viennent des quatre coins de la Belgique. "Il y a parfois des personnes qui maitrisent un peu moins bien le français et c'est important de parler français pour aller à la rencontre de la population mais c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. oN essaye de faire des équipes mixtes pour ça" détaille Laurélie Di Filippantonio, la coordinatrice de la zone de Trooz pour la Croix-Rouge.