Les concerts de Gims et Stars 80 au Country Hall de Liège vont-ils encore être reportés?

Les concerts, parmi lesquels celui de Gims (27 novembre), et spectacles, comme Stars 80 (5 décembre), programmés au Country Hall de Liège pourraient à nouveau être reportés. Les dates avaient déjà été postposées (Gims devait venir à Liège en mars). Les restrictions de capacité imposées à la plus grande salle de la province de Liège pour des raisons sanitaires ne conviennent guère pour les plus grosses affiches. Une diminution de moitié du nombre de spectateurs ne permettrait, par exemple, pas de rentrer dans leurs frais. "Nous louons les lieux à un promoteur, à un organisateur, etc., c'est lui qui gère sa relation avec le public, notamment la billetterie", explique Christian Petry, le patron du Country Hall. "Quand ce protocole sera validé, il faudra le faire correspondre aux conventions signées avec les promoteurs, et voir si les contraintes conviennent à ces derniers. Je peux vous dire qu'à ce stade, principalement pour la réduction de la jauge, ça va être très très difficile d'obtenir leur accord, même avec une réduction des conditions de location. Le report apparait comme plus sage, à une date où nous serions, je l'espère, enfin débarrassés de ce virus."

Ce qui pose aussi problème, c'est la gestion du traçage des spectateurs. "Bien souvent, les billets ont été achetés par une maman, une grand-mère, que sais-je, pour en faire cadeau: l'organisateur a donc les références d'une personne qui ne viendra peut-être pas. Comment imaginer ce traçage dans ces conditions?", fait remarquer Christian Petry. La gestion d'un public très important pose aussi problème: "On nous recommande d'éviter des agglutinements, depuis l'arrivée des personnes dans le parking jusqu'au moment où ils rejoignent leur place dans la salle. Idem en sens inverse. Dès lors, on nous demande d'imaginer des vagues successives. Mais imaginez, en accueillant par exemple 7000 personnes, si on met en place des bulles de 100 spectateurs, toutes les dix minutes, on devra accueillir les premières personnes à 10h du matin, pour un spectacle qui aura lieu le soir, ce serait surréaliste", poursuit le patron du Country Hall.

Outre Gims et Stars 80, le Country Hall doit aussi accueillir une grande expo itinérante sur les dinosaures fin octobre et les championnats du monde de hockey sur gazon indoor, en février prochain.