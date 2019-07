Les déchets nucléaires de Tihange bientôt stockés à côté de chez vous? Découvrez quelles communes pourraient les accueillir

L'enquête publique pour le stockage à sec des déchets nucléaires à Tihange se clôture avec la réception de 265 courriers et le refus des communes d'Amay et de Nandrin, rapporte L'Avenir mardi.

L'enquête publique concernait neuf communes dans la zone concentrique autour de la centrale nucléaire de Tihange (Huy). Les citoyens étaient appelés à réagir sur la construction d'un hangar pour stocker à sec (et non plus dans les piscines) les déchets nucléaires pour une durée d'au moins 80 ans.





Les habitants de Verlaine et Engis n'ont rien dit



265 courriers ont été reçu avec d'importantes disparités entre communes: 117 réclamations et une pétition de 8 personnes à Huy, 80 courriers à Marchin (où une conférence avec un expert avait été donnée), 20 à Amay, 18 à Wanze, une dizaine à Villers-le-Bouillet, 9 à Nandrin, 3 à Modave. À noter qu'à Verlaine et Engis, personne ne s'est manifesté.



Ces citoyens ont notamment pointé la durée d'exploitation anormalement longue, hypothéquant ainsi la réhabilitation du site, un surdimensionnement de l'entrepôt (120 emplacements au lieu des 53 nécessaires), des températures d'assemblages très élevées, des risques minimisés en cas de chute d'avion, le fait que le hangar ne soit pas bunkerisé.





Amay et Nandrin sont contre



Les neuf communes devaient également se prononcer, si bien qu'Amay et Nandrin s'opposent au projet, les autres communes sont favorables mais parfois sous conditions, comme à Huy, Wanze et Villers-le-Bouillet.



Le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne devra rendre la décision définitive sur l'urbanisme tandis que l'AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire) se prononcera sur l'aspect nucléaire.