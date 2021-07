Les facteurs sur des vélos électriques à Huy: une PREMIÈRE en Wallonie

C’est une première en Wallonie. A Huy, les facteurs peuvent désormais livrer leurs colis à l’aide d’une remorque motorisée. La traditionnelle camionnette est remplacée par un vélo et une remorque. Une méthode qui a déjà fait ses preuves en Flandre et à Bruxelles.

Fini le souci pour se garer dans le centre-ville, Jessica se faufile à travers les rues. Cette factrice se déplace désormais à vélo électrique avec une remorque. Vitesse maximum de la remorque : 25km/h à vélo, 6km/h à pied. Elle peut transporter jusqu’à 140 kilos. "J’ai mon courrier avec moi et les colis derrière, donc je ne porte rien, juste la poignée à un doigt, explique Jessica. Donc c’est vraiment génial."

La journée a débuté très tôt pour Jessica. A 5h, le tri du courrier commence, elle se rend ensuite en voiture en périphérie du centre-ville pour charger son vélo électrique. "Le corps n’est pas fait pour monter et descendre 300 fois de la camionnette. Donc ceci, c’est vraiment quelque chose de très bien."

Les riverains approuvent

Si Jessica doit gagner du temps, ce n’est pas encore le cas pour l’instant. La jeune femme attire tous les regards. "C’est surprenant, on se demandait ce que c’était," dit une riveraine. "C’est génial, ajoute un autre. Je croyais que le vélo n’était pas électrique, heureusement pour elle il l’est. Donc ça fait quand même moins d’effort."

"J’ai des jeunes qui m’arrêtent pour faire des selfies aussi, des personnes âgées qui n’ont jamais vu ça," raconte Jessica. Au total, une centaine de tournées se fait déjà de cette manière, essentiellement en Flandre et à Bruxelles. Ce chiffre devrait doubler en un an.

Réduire les émissions de CO2

"BPost a pour ambition de réduire de 20% ses émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 2017, explique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de BPost. On tend vers plus de durabilité, on investit dans des camions plus verts, des camionnettes électriques et aussi des vélos avec remorque pour faciliter la livraison des colis."

Cette manière de travailler change réellement le métier de Jessica : "Je trouve que ça revalorise le métier de facteur. On en revient un peu au métier d’antan où le facteur avait un rôle social dans la société," conclut Jessica.

Vu le succès, ce mode de livraison devrait s’étendre en Wallonie, notamment à Mouscron, Tournai et Braine-L’Alleud.