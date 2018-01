Les "Faits du jour" de la zone de police de Vesdre: braquage d'un night-shop pour... quelques paquets de chewing-gum

La zone de police de Vesdre communique trois faits survenus hier sur son territoire.





10h50, rue de Mont à Dison

On s'est introduit dans une habitation, celle-ci a été entièrement fouillée, et un coffre-fort a été forcé. Il contenait entre autres choses, un fusil de chasse qui a été emporté. Le reste du préjudice est en cours d'évaluation. Le laboratoire de la PJF s'est rendu sur place, enquête en cours.





10h15, Crapaurue à Verviers

Deux suspects ont arraché le porte-feuille d'une dame après l'avoir bousculée. La dame a pu donner une description des auteurs qui ont été interpellés par une patrouille de police quelques minutes plus tard et formellement reconnus par la victime. Ils ont été privés de liberté et mis à disposition de la Justice.





22h, rue de Stembert à Verviers

Trois auteurs ont braqué un night-shop peu avant l'heure de fermeture. Ils ont exhibé un pistolet (qui s'est révélé factice par la suite), ce qui n'a pas décontenancé le vendeur du magasin qui les a mis en fuite après s'être emparé de l'arme. Les suspects n'ont pu emporter que quelques paquets de chewing gum...