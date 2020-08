Les habitants de Hannut en ont MARRE, ils ont subi 8 pannes d'électricité en quelques mois: "Ça fait enrager tout le monde"

Les pannes d'électricité se succèdent à Hannut. Les habitants ont subi 8 coupures en quelques mois, dont 5 sur les deux dernières semaines. Ils demandent des comptes à l'opérateur réseau.

À Hannut, les pannes d'électricité se succèdent, bousculant le quotidien de 6.000 personnes. "Ce sont de petites coupures, mais qui font enrager tout le monde, confie un habitant. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient." "C'est assez embêtant, réagit Manu Douette, bourgmestre de Hannut (MR), surtout que ça tombe chaque fois durant les heures de temps de midi ou de temps de repas le soir, où l'Horeca se retrouve sans courant également."

Olivier et Sonia en sont les principales victimes. Ils ont rouvert leur restaurant ce week-end, 35 clients attendaient d'être servis hier midi. "Les frigos, évidemment, ne tournaient plus, explique Olivier Leruth, restaurateur. Les armoires chauffantes ne tournaient plus, même le lave-vaisselle... On était vraiment au point mort. Ils ont compris tout de suite et ça s'est relativement pas trop mal passé."

5 millions d'euros investis

Des travaux sont en cours. Le gestionnaire de réseau assure que 5 millions d'euros doivent être investis d'ici 2024 pour enfouir 33 kilomètres de câbles électriques dans le sol. "La commune de Hannut est alimenté par des lignes aériennes qui sont aujourd'hui fragilisés par le temps, par les intempéries, déclare Laetitia Naklicki, porte-parole de Resa, gestionnaire du réseau de distribution à Liège. Cette fragilité peut causer des microcoupures fréquentes de plusieurs minutes." Un bilan de la situation est programmée cette semaine entre le bourgmestre et Resa pour mettre en place un plan d'action.