Les habitants sous le choc dans cette localité de Chaudfontaine après un viol collectif: "Pour la jeune fille, c'est terrible" (vidéo)

Dans le village de Ninane, sur les hauteurs de Chaudfontaine, c'est la consternation parmi les villageois. Ils sont secoués après avoir entendu qu'un viol collectif contre une adolescente a eu lieu ici et a été filmé le 30 mars dernier. Les 7 auteurs ont tous été interpellés.

C’est un charmant petit village fleuri et pourtant c’est bien ici dans une de ces habitations qu’une adolescente de 15 ans inerte a vécu un véritable calvaire. Si Les 7 auteurs du viol collectif, ont été interpellés la semaine dernière. L’émotion à Ninane est encore présente comme le confie la libraire.

"Tout le monde est très choqué et cela donne un sentiment de peur, de malaise. Pour la petite jeune fille, c'est terrible, mais on ne sait rien d'autre", témoigne la libraire.



Des interrogations face à l’innommable lors d’une soirée d’anniversaire qui dérape chez un adolescent de 13 ans. Une scène filmée durant près de 4 heures de torture dont une partie est diffusée sur les réseaux sociaux.

"Il y en a beaucoup qui parlent et qui se demandent qui c'est, mais on ne sait rien. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y avait beaucoup de drogues, d'alcool mais on ne sait rien", explique la libraire.

Le village avait aussi connu pareil fait divers il y a 8 ans d’ici: "Cela avait déjà eu lieu auprès d'une jeune fille du village. Je sais que des plaintes avaient été portées. La jeune fille avait reconnu ses agresseurs, mais il n'y avait eu aucune suite donc on n'agirait pas mieux. Point de vue de la justice pour ceux qui abusent des jeunes filles, il n'y a rien qui changera", déplore Christine Dubois, une habitante de Ninane

Dans cette affaire, la victime a aussi porté plainte. À Ninane, tout le monde espère que justice sera faite. En attendant, l’enquête de la police fédérale avance à grand pas.