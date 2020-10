Les hôpitaux liégeois passent aussi en phase 1B: 50% des lits en soins intensifs réservés aux malades du Covid

Face à la progression des contaminations, les hôpitaux liégeois activent jeudi soir la phase 1B du plan d'urgence hospitalier. Ce qui signifie que 50% des lits aux soins intensifs sont désormais dédiés aux malades Covid-19, a-t-on annoncé jeudi en fin de journée au CHR de la Citadelle.



La progression constante des chiffres de contaminations et de décès au cours des derniers jours laissait craindre aux hôpitaux liégeois de devoir passer à une phase supérieure. C'est le cas ce jeudi soir puisque le CHR de la Citadelle annonce le passage de la phase 1A à la phase 1B du plan d'urgence hospitalier. C'est également le cas pour les autres structures du réseau hospitalier (CHU de Liège, CHR de Verviers, centre hospitalier du Bois de l'Abbaye, clinique André Renard, CHR de Huy, ISoSL et clinique Reine Astrid).Ce sont donc désormais 50% des lits aux soins intensifs qui sont dédiés aux malades Covid-19 ainsi qu'un certain pourcentage de lits dits banalisés, c'est-à-dire en salles classiques. Au CHR de la Citadelle, cela représente 21 lits aux soins intensifs et 84 lits banalisés. Actuellement, 80 patients Covid y sont hospitalisés, dont une dizaine aux soins intensifs.Ce passage en phase 1B aura inévitablement des répercussions sur les autres activités des hôpitaux.