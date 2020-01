4 nouveaux véhicules brûlés cette nuit à Liège: la camionnette d'Albert, plafonneur, est partie en fumée

C'est une inquiétante loi des séries: 4 voitures ont encore été incendiées cette nuit: cette fois quai Van Beneden, en Feronstrée, rue Louis Jamme en Outremeuse et rue du Moulin à Bressoux. Pour l'heure, impossible de dire si ces faits sont liés.

Deux véhicules ont déjà été incendiés en début de semaine, cette fois dans le quartier Sainte-Marguerite, et une quinzaine d'autres en fin d'année, à Liège et Herstal.

Albert Levert, plafonneur, a vu sa camionnette partir en fumée cette nuit. Il nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de son exaspération. "J'ai été réveillé par la police de Liège vers 3 heures du matin parce que notre véhicule a été incendié et il a incendié plusieurs autres véhicules au passage. Il y en a eu plusieurs dans plusieurs rues différentes tout autour d'où était la nôtre, qui était devant chez mon ouvrier. Ça devient pénible, vraiment pénible", nous a-t-il confié dépité.

Cet incendie est très handicapant pour Albert étant donné qu'il s'agit de son outil de travail : le temps d'avoir un véhicule de remplacement, il ne peut pas travailler : "ça fait des jours et des jours dans le vide", nous dit-il.

"Les plus gros dégâts c'est le véhicule mais il y avait aussi du matériel dedans. À l'intérieur, c'était du matériel d'isolation et des compresseurs, etc.", a encore expliqué le plafonneur.