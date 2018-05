Pluie abondante et inondations: les intempéries frappent la région liégeoise

On les avait annoncées, elles sont là. D'importantes averses touchent la province de Liège en ce moment. L'IRM avait émis une alerte orange pour cet après-midi dans quasi toutes les régions du pays, avec des risques d'orage, de pluie abondante et même de grêle par endroits. Le numéro d'urgence 1722 a été réactivé à midi.

Elles étaient annoncées, les intempéries sont bien arrivées. Ce mardi en début d’après-midi, la région liégeoise en est la première victime. Des inondations nous sont signalées du côté de Grivegnée, Tilff, Esneux, Engis ou encore Richelle où les pompiers sont arrivés. "On est bloqué. Impossible de sortir de la rue, on attend les pompiers", raconte un habitant de Richelle via le bouton orange Alertez-nous. "Nous devons rentrer dans l’école, mais nous ne savons pas comment sortir de l’auto", fait savoir un témoin sur Grivegnée. "Prudence sur la N67 à Liège. Je suis à l'arrêt en revenant du boulot", témoigne Michel.

Le numéro d'urgence 1722, mis en place lors d'intempéries, a été réactivé mardi à midi, annonce le SPF Intérieur. L'objectif du 1722 est de réceptionner les appels nécessitant l'intervention des pompiers pour des dégâts matériels et des dégâts des eaux. L'appel est alors dévié vers la caserne la plus proche du lieu où il a été effectué. De cette manière, le 112 n'est plus utilisé que pour les urgences vitales. Le 1722 est activé lorsque l'IRM lance une alerte orange, ce qui est le cas jusqu'à 01h00 du matin dans la nuit de mardi à mercredi sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Flandre occidentale et la province de Luxembourg, où l'alerte est jaune.