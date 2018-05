Pluie abondante et inondations: les intempéries frappent l'ensemble du pays

On les avait annoncées, elles sont arrivées. D'importantes averses ont d'abord touché la province de Liège cet après-midi avant de rejoindre la province du Hainaut vers 18h. Bruxelles et la province du Luxembourg ne sont pas en reste. L'IRM avait émis une alerte orange pour cet après-midi dans quasi toutes les régions du pays, avec des risques d'orage, de pluie abondante et même de grêle par endroits. Le numéro d'urgence 1722 a été réactivé à midi.

La région liégeoise a été visiblement la première touchée par une pluie diluvienne ce mardi après-midi, avant que celle du Hainaut ne soit également touchée (voir au bas de l'article pour le Hainaut). La province du Luxembourg et Bruxelles ont également été touchés.

Il était près de 14h30 quand une pluie abondante s'est abattue mardi en région liégeoise. Très vite, elle a été accompagnée par de violents orages qui ont causé de nombreux dégâts sur la commune d'Esneux, entre autres. Plusieurs avaloirs ont été bouchés tandis que des coulées de boue se sont formées, provoquant directement les inondations de certaines rues de Tilff également. Des ouvriers communaux ont été mobilisés et envoyés sur les lieux pour s'occuper de la situation qui, à 17h00, commençait à se rétablir. Des inondations nous ont été également signalées via le bouton orange Alertez-nous du côté de Grivegnée, Engis, Grâce-Hollogne ou encore Richelle où les pompiers sont intervenus. "On est bloqué. Impossible de sortir de la rue, on attend les pompiers", raconte un habitant de Richelle toujours via le bouton orange Alertez-nous. "Nous devons rentrer dans l’école, mais nous ne savons pas comment sortir de l’auto", fait savoir un témoin sur Grivegnée. "Prudence sur la N67 à Liège. Je suis à l'arrêt en revenant du boulot", lâche Michel. Chantal, elle, est surveillante dans une école de Grivegnée. Vers 15h30, elle se rendait au travail avec une collègue lorsqu'elles ont été surprises par des chutes de grêle: "On a vraiment dû rouler au pas. C’était catastrophique. Les essuie-glaces ne suivaient pas. Nous ne voyions pas arriver les autres voitures. On pensait même que cela abimerait la carrosserie. Si la voiture de ma collègue présente des bosses, je n’en serai pas étonnée."

Le numéro d'urgence 1722, mis en place lors d'intempéries, a été réactivé mardi à midi, annonce le SPF Intérieur. L'objectif du 1722 est de réceptionner les appels nécessitant l'intervention des pompiers pour des dégâts matériels et des dégâts des eaux. L'appel est alors dévié vers la caserne la plus proche du lieu où il a été effectué. De cette manière, le 112 n'est plus utilisé que pour les urgences vitales. Le 1722 est activé lorsque l'IRM lance une alerte orange, ce qui est le cas jusqu'à 01h00 du matin dans la nuit de mardi à mercredi sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Flandre occidentale et la province de Luxembourg, où l'alerte est jaune.

Photos prises dans la région liégeoise

La province du Hainaut n'a pas non plus été épargnée par ces pluies intenses. Les communes de Dour, Boussu (Hornu), Estinnes, Binche, mais aussi Frameries et Wasmes ont été touchées par ce déluge. "L'eau rentre dans les maisons", nous fait savoir un habitant de Boussu via le bouton orange Alertez-nous. "Nous n'avons pas vu cela depuis longtemps. Notre jardin, notre devanture, la route,...etc. Tout est en train de se transformer en une piscine géante", raconte une habitante de l'entité de Dour.

Photos prises dans le Hainaut