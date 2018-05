Les Liégeois sont si nombreux à rendre hommage aux victimes de la tuerie qu'un second registre de condoléances a dû être ouvert (vidéo)

Ouvert depuis 10h00, le registre de condoléances installé dans le hall de l'hôtel de Ville de Liège a été pris d'assaut par la population à un point tel que, pour éviter la formation de trop longues files, un second registre a été ouvert peu avant l'hommage rendu à 13h00 par les Liégeois aux trois victimes de Benjamin Herman.

Depuis 10h00, plusieurs centaines de personnes se sont rendues à l'hôtel de Ville de Liège afin de rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste telle que la qualifie le parquet fédéral. Une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des collègues des deux policières liégeoises, faisaient la file afin d'inscrire quelques mots réconfortants dans les registres mis à disposition. Il est également possible de témoigner son soutien via le registre en ligne. Peu avant 13h, un second registre a été mis en place au vu de l'affluence à l'hôtel de Ville.





Egalement à Herstal

Mercredi matin, la Ville d'Herstal a également ouvert un registre de condoléances à la mémoire de Cyril, originaire de Vottem et troisième victime de Benjamin Herman. La population peut se rendre à l'antenne administrative de Vottem ou à l'accueil du centre administratif La Ruche. Un registre en ligne a également été ouvert.