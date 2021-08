Les maisons sur pilotis: la solution en cas de montées des eaux?

Pour la reconstruction des quartiers qui ont été dévastés par les eaux, une idée est sur la table : la construction de maisons sur pilotis. Elles permettent aux habitants de vivre sans être touchés en cas de montée des eaux. Notre journaliste Julien Modave était en duplex de Waimes, devant une maison témoin construite sur pilotis, pour nous présenter ce type de construction.

"Ce sont des pilotis en acier qui ont été construits en atelier. Celle-ci est suspendue à presque trois mètres de haut, ce qui permet évidemment la circulation de l'eau en-dessous. Ce n'est pas la solution idéale. C'est une des pistes de solutions possibles. Ce sont des maisons modulaires préfabriquées. Il faut deux ou trois jours pour construire un module, presque deux jours pour l'Assemblée. C'est donc extrêmement rapide. Est-ce que c'est moins cher ? Non. Pour l'instant ce n'est pas encore moins cher que le traditionnel. C'est un peu plus cher que le traditionnel. Mais c'est surtout parce que c'est construit à l'unité, nous dit l'architecte qui est à la base de ce projet. En série, ça pourrait être beaucoup moins cher et diminuer les coûts de production de presque 30%."