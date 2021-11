Les médecins débordés par les autres maladies que le Covid: "Vers 10 heures, c'était déjà mon cinquantième appel"

Beaucoup de médecins généralistes se retrouvent débordés en ce moment par les autres maladies. Celles qui réapparaissent chaque année en automne et dont les symptômes sont, souvent, semblables à ceux du Covid... Les consultations s'enchaînent et les pharmacies connaissent également une augmentation de l'afluence.

Toux, nez qui coule ou éternuements… Les laryngites, bronchites et autres rhinopharyngites sont en augmentation ces derniers jours. Et chez le docteur, les consultations s’enchainent pour ce type d’infections respiratoires. "Il faut avouer que quand vous m’avez téléphoné ce matin vers 10 heures, c’était mon cinquantième appel. On ne s’en plaint pas, on s’organise, on délègue, on a des collègues qui travaillent avec nous, on a un secrétariat auquel on peut déléguer la prise des appels", détaille le docteur Luc Mottard, médecin généraliste.

Problème ? Certains symptômes sont les mêmes que ceux du Covid. Résultat : les médecins redoublent de prudence et exigent un test. Depuis peu, les patients peuvent aussi s’auto-évaluer sur Internet. "Ils ont une grille qu’ils remplissent. Cela leur permet de s’auto-évaluer à la base et à la fin de cette grille en question, ils peuvent recevoir un test à programmer", poursuit le médecin.

Dans les pharmacies aussi, par rapport à l’an dernier, l’affluence est en légère augmentation pour ce type de pathologies. Aux ventes de sirops, de sprays ou de pastilles s’invitent les autotests. "Je pense que l’on prend peut-être moins de précautions avec les masques. Les personnes se tracassent peut-être aussi plus vite par rapport au Covid, donc on vend beaucoup d’autotests. On a plus de tests antigéniques également", souligne Isabelle Milis, pharmacienne.

Avec les prochaines baisses des températures, ces pathologies devraient s’atténuer à la mi-décembre, soit un mois avant l’arrivée de la grippe.