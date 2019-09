Les recherches pour retrouver Pierre Eloy, l'octogénaire disparu à Spa, reprennent jeudi: "Nous avons besoin de bénévoles"

Touchés par le sort de monsieur Pierre Eloy, un octogénaire disparu à Spa depuis jeudi 19 septembre, de nombreux citoyens participeront aux recherches. Selon le procureur de division, Gilles De Villers, celles-ci reprennent jeudi 26 septembre. "Les rendez-vous ont lieu à l’Eglise de Tiège et des battues sont organisées de 9h à 16h30, nous écrit Caroline, une participante, via le bouton orange Alertez-nous. Des affiches ont été faites pour l'occasion". "Nous avons besoin d'un maximum de bénévoles, pourriez-vous nous aider à en mobiliser?", demande Kiara.

La police fédérale, via la Cellule de Disparition, avait décidé d’arrêter les recherches tant qu'elle ne disposait pas de nouvel indice. D'après le procureur de division, de nouveaux témoignages et informations ont été communiqués à la police et ont encouragé les enquêteurs à retourner sur le terrain.