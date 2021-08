Les sinistrés des inondations stressés par la pluie: "Il n’y a rien qui sèche, c’est plus qu’inquiétant"

La pluie qui s’abat sur le pays depuis plusieurs semaines complique encore un peu la vie des sinistrés des inondations de mi-juillet. Elle apporte son nouveau lot de stress et d’humidité dans les maisons qui sont déjà endommagées.

Alerte jaune, alerte rouge, averses, orages. Pour Françoise, une habitant de Chênée, la météo est devenue un poids en plus . "On est stressé parce qu’on se dit : "Est-ce que cela va encore recommencer ?" Et puis tous les bruits qu’on entend. Cela stresse. Je suis tout le temps stressée de toute façon. Je rêve la nuit. On a pas trop à se plaindre. On n’a plus de maison, mais on est là", témoigne cette sinistrée.

L’eau a monté à 1m60, mais mes perruches sont toujours là

Pour se remonter le moral, Jeanine, elle, se connecte à ses fleurs qui ont survécu aux inondations et ses oiseaux. "L’eau a monté à 1m60. La cage a monté, les oiseaux se sont sûrement accrochés et puis ils sont redescendus. Mes perruches sont toujours là", se réjouit-elle.

Ce qui stresse Marianne avec la pluie, c’est le froid et l’humidité. C’est un avant-goût des mois à venir. "Surtout l’hiver et ce qui va arriver. Maintenant cela ressemble déjà à l’automne, j’ai un bonnet et un pull chaud. Cela m’inquiète beaucoup. Et puis il n’y a rien qui sèche. C’est plus qu’inquiétant pour moi", confie la sinistrée.

Je me dis encore comme hier. Encore de l’eau, non !

Son voisin François a le même ressenti. "Je me tracasse quand j’entends l’annonce. Je me dis encore comme hier. Encore de l’eau, non ! On aimerait bien un peu de soleil pour faire sécher tout ça et surtout nous rebooster au niveau du moral", espère-t-il.

Certains tentent de rester positifs en arborant un large sourire, même s’ils avouent être marqués par ces inondations dramatiques.