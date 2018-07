Les tickets pour le premier jour des Ardentes sont sold out

Les tickets d'entrée pour jeudi, premier jour des Ardentes, sont sold out, annoncent mercredi les organisateurs du festival liégeois. Les pass quatre jours et le camping affichaient, eux, déjà complet. Les derniers tickets sont disponibles pour le vendredi, le samedi ou le dimanche. Les organisateurs rappellent par ailleurs qu'aucun ticket ne sera vendu aux portes cette année. MC Solaar, Damso, Orelsan, Bigflo et Oli, Massive Attack, Therapie taxi, Ulysse et bien d'autres sont attendus au parc Astrid, sur le site de Coronmeuse, du 6 au 9 juillet.